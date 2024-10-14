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В Нижнем Новгороде возобновлено движение трамвая №2

В Нижнем Новгороде возобновлено движение трамвая №2

Сегодня, 14 октября, в Нижнем Новгороде ожидается восстановление движения трамвая номер два. По данным Центра развития транспортных систем региона, трамваи начнут курсировать по этому маршруту с 12:00 от депо номер один до остановки "Черный пруд".

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