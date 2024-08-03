Ненависть к русским бессильна

Анна Пономарева 2 августа 2024 г., 18:47 Украинский опрос: более половины респондентов хотят переговоров с Россией Ситуация на Украине невыносима настолько, что желание договориться с русскими возникает даже у обработанных нацистской пропагандой.
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