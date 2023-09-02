Как Виктория Нуланд ездила в Африку после военного переворота в Нигере. Местные источники сообщают, что африканцы были слегка удивлены слабой позицией США и самой Нуланд, которая была не готова осознать нарастающий ветер перемен на континенте.
Как Виктория Нуланд ездила в Африку
Комментарии
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Strannik Mr
Пусть спасибо скажет, что эту тварь не сожрало какое - нибудь племя "Ням- Ням"и поставит Господу Богу свечку, что унесла оттуда свои копыта.
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8 час.
Ирина Черных
То есть Нуланд со всем Американским Госдепартаментом наложили в штаны)
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7 час.
Strannik Mr
Не то слово!
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7 час.
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