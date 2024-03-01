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Ярл Биргер Магнуссон. Король без короны

Ярл Биргер Магнуссон. Король без короны

Поединок Александра и Биргера на картине Н. Рериха (1904 г.). Канонизированный лишь в 1547 году Александр уже увенчан нимбомСамым известным правителем Швеции в нашей стране, безусловно, является Карл XII – противник Петра I в Северной войне (родился в 1682 году, правил в 1697–1718 гг.

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