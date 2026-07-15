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У вратаря «Автомобилиста» Галкина родилась дочь. Девочку назвали Мия

« Автомобилист » поздравил вратаря Владимира Галкина и его жену Милену с рождением дочери. «Поздравляем Владимира Галкина и его супругу Милену с рождением дочери.

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