Мазур, Бельга, Гиля, Яковлев и Челидзе пропустят матч с ФК «10» из-за травм и болезней

«Атака: Данилин, Мазуров, Гилязутдинов (все – колено), Яковлев (рецидив пневмонии) Вся линия. Опорная зона: Мирзоалиев (травма), Бельга (операция), Анисимов (восстановление после пневмонии, готовность непонятна), Челидзе (травма) Итого: 6 игроков основы + 2 ротации Представим ФК «10» без Кутуза, Кирея, Шерша и еще 3-х игроков состава и получим неутешительный прогноз.
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