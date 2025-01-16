Низзя! Депутаты вышли на смертный бой с кальмарами и шлепанцами

Законотворческая импотенция против «деструктивного контента» — имитация бурной деятельности Вера Жердева Фото: Global Look Press Похоже, российские законодатели отыскали чудодейственное средство от всех проблем.
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