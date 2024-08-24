АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta за пределами России

Узбекское издание Autostrada утверждает, что в июле 2024 года на заводе ADM Jissakh в свободной экономической зоне «Джизак» было выпущено шесть машин — такие данные приводит Госкомстат (агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан).
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