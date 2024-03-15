Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Режим электронной очереди в ДЭГ во время голосования – штатная ситуация Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, член Общественной палаты столицы, политолог Александр Асафов сообщил журналистам, что электронное голосование на выборах в столице работает штатно, режим электронной очереди – это заранее предусмотренная ситуация.
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