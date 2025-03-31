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Геймплей Blades of Fire, оценки inZOI, фильм по The Legend of Zelda, дата ремейка AC IV: Black Flag…

Геймплей Blades of Fire, оценки inZOI, фильм по The Legend of Zelda, дата ремейка AC IV: Black Flag…

Игроки тепло встретили inZOI в Steam, стала известна дата выхода экранизации The Legend of Zelda, в Сети обнаружили скриншоты из грядущей пошаговой тактики по «Звёздным войнам», переносы Assassin’s Creed Shadows заставили сдвинуться релизы Codename Hexe и ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag, авторы Blades of Fire выкатили 5 минут геймп .

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