Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу большегруза стоимостью 9 миллионов рублей с территории промбазы в Якутии

В отдел МВД России по Ленскому району обратились представители компании с заявлением о хищении большегруза стоимостью 9 миллионов рублей с территории промышленной базы.

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