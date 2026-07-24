В Ленобласти дроны атаковали склад «Ваэлберис» и птицефабрику «Северная»

В результате ночной атаки беспилотников в Ленинградской области пострадали два крупных объекта. В деревне Новосаратовка загорелся склад «Ваэлберис», а в поселке Синявино обрушились конструкции птицефабрики.
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