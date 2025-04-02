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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Просочились первые игровые кадры нового симулятора Project Rene – новый мобильны...

Просочились первые игровые кадры нового симулятора Project Rene – новый мобильны...

Просочились первые игровые кадры нового симулятора Project Rene – новый мобильный Sims?В сети появились первые кадры игрового процесса из тестовой версии Project Rene – таинственной игры от EA, которую многие считают следующим шагом в развитии серии The Sims.

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