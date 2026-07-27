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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Машина не на нужном уровне в каких-то аспектах, но я верю в «Макларен»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис сообщил, что с осторожным оптимизмом смотрит в будущее после победы на Гран-при Венгрии.

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