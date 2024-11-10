Береги честь смолоду?

Те , у кого кривые ноги, прыщавое лицо, нечесанные волосы, грязные ногти возмущаются глядя на ухоженную красивую женщину.А Мелани очень эффектна!

Владимир Соколов

вы как нить задайтесь вопросом для кого женщина должная быть красива и кто такая женщина желающая что бы ее хотело как можно больше мужчин))