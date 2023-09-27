Москва не стала лидером по зарплатам

Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой и Салехард. При этом в восьми крупных городах России средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, свидетельствует исследование РИА Новости.
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