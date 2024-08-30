В Китае посоветовали разработчикам игр готовиться к увольнениям из-за ИИ

Разработчики видеоигр начального и среднего звена должны подумать о смене профессии, так их вскоре полностью заменят нейросети, заявил сооснователь крупной китайской игровой компании miHoYo Цай Хаоюй 30 августа в интервью изданию South China Morning Post.
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