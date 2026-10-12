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Соблазн и страсть в цифровых картинах Пита Тапанга

Соблазн и страсть в цифровых картинах Пита Тапанга

В цифровом искусстве часто добиваются успеха люди, не имеющие никакого художественного образования. Современные технологии позволяют творить тем, кто никогда не держал в руках кисти и мольберта.

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