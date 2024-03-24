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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В следующем году будет продано 150 млн ПК с процессорами, поддерживающими лок...

В следующем году будет продано 150 млн ПК с процессорами, поддерживающими лок...

В следующем году будет продано 150 млн ПК с процессорами, поддерживающими локальное ускорение ИИСпециалисты Canalys в начале уходящей недели предположили, что в этом году будет поставлено 48 млн ПК, оснащённых процессорами с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, в общем объёме поставок доля таких компьютеров достигнет 18 %.

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