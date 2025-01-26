"Позорный мир" Трампа на Украине за 100 дней: Документ передали в Киев. 10-й пункт меняет всё

ИМ Ильдус Мамлеев План ни о чем, Путина он не устроит, от слов совсем! Только полная и безоговочная капитуляция, на условиях России! Только так и ни как иначе!

СЗ Сергей Захаров Если мы непобедим то мы проиграем наше будущее наших детей и внуков да и России больше небудет ну почему запад небоица нас а потому что уверен что наши гаранты нас предадут?