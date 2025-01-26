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Царьград

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"Позорный мир" Трампа на Украине за 100 дней: Документ передали в Киев. 10-й пункт меняет всё

"Позорный мир" Трампа на Украине за 100 дней: Документ передали в Киев. 10-й пункт меняет всё

Дональд Трамп, ещё недавно заявлявший о том, что, едва пересечёт порог Белого дома, буквально за следующие 24 часа положит конец украинскому конфликту, экстренно переобулся, дав распоряжение своему спецпредставителю по Украине завершить конфликт за 100 дней.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
План ни о чем, Путина он не устроит, от слов совсем! Только полная и безоговочная капитуляция, на условиях России! Только так и ни как иначе!
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19 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если мы непобедим то мы проиграем наше будущее наших детей и внуков да и России больше небудет ну почему запад небоица нас а потому что уверен что наши гаранты нас предадут?
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18 час.
СТ
Сергей Туренко
Вот фантазеры. Неужели там до сих пор на что-то надеятся. Ведь Россия уже не поведется на эти уловки, поскольку инрциатива на нашей стороне и Россия пойдет до Польши выполнив все планы по денацификации и демилитаризации Украины. А кому что отойдет после победы это дело самой России. Полная капитуляция и только так!
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1 час.

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