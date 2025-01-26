Дональд Трамп, ещё недавно заявлявший о том, что, едва пересечёт порог Белого дома, буквально за следующие 24 часа положит конец украинскому конфликту, экстренно переобулся, дав распоряжение своему спецпредставителю по Украине завершить конфликт за 100 дней.
"Позорный мир" Трампа на Украине за 100 дней: Документ передали в Киев. 10-й пункт меняет всё
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
План ни о чем, Путина он не устроит, от слов совсем! Только полная и безоговочная капитуляция, на условиях России! Только так и ни как иначе!
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19 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если мы непобедим то мы проиграем наше будущее наших детей и внуков да и России больше небудет ну почему запад небоица нас а потому что уверен что наши гаранты нас предадут?
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18 час.
СТ
Сергей Туренко
Вот фантазеры. Неужели там до сих пор на что-то надеятся. Ведь Россия уже не поведется на эти уловки, поскольку инрциатива на нашей стороне и Россия пойдет до Польши выполнив все планы по денацификации и демилитаризации Украины. А кому что отойдет после победы это дело самой России. Полная капитуляция и только так!
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1 час.
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