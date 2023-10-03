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"Зачистка" по всей стране. В Турции объявили операцию-антитеррор после взрыва в центре Анкары

"Зачистка" по всей стране. В Турции объявили операцию-антитеррор после взрыва в центре Анкары

Два дня назад в столице Турции прогремел взрыв, который назвали попыткой теракта. Сегодня стало известно, что в стране проводится крупномасштабная антитеррористическая операция, число задержанных перевалило за полсотни.

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