"Зачистка" по всей стране. В Турции объявили операцию-антитеррор после взрыва в центре Анкары

Два дня назад в столице Турции прогремел взрыв, который назвали попыткой теракта. Сегодня стало известно, что в стране проводится крупномасштабная антитеррористическая операция, число задержанных перевалило за полсотни.
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