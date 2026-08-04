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Мишустин анонсировал 12 курортов в 10 регионах России

Мишустин анонсировал 12 курортов в 10 регионах России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске, посвященном развитию туризма и индустрии гостеприимства, объявил о планах по реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал».

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