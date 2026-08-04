Мишустин анонсировал 12 курортов в 10 регионах России

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске, посвященном развитию туризма и индустрии гостеприимства, объявил о планах по реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал».