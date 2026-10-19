Фото: Unsplash Каждый из нас хотя бы раз оказывался в этой неловкой ситуации или наблюдал ее со стороны: тишину торгового зала разрывает звон битого стекла, по полу растекается напиток, а со всех сторон уже спешат сотрудники магазина с суровыми лицами.
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При мне мужик в Верном разбил бутылку вина,развернулся и ушёл,никто его не задержал!
Гладко было на бумаге. Разбитая бутылка встанет в начёт персоналу магазина, поэтому они так бьются за оплату порчи товара. Лучше не бейте Хенесси или Наполеон об пол, греха не оберётесь.