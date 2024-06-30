5 ключевых новостей недели 24-30 июня

Труп ребёнка в реке, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, уменьшение количества самокатов в городе, возмущения Денисова на работу коллег и выход из простоя бывшего "Фольксвагена": чем удивилась и запомнилась уходящая неделя.
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