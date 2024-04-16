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Чет Холмгрен возглавил рейтинг новичков НБА последних пяти лет, которые оказали наибольшее влияние на команды

Чет Холмгрен возглавил рейтинг новичков НБА последних пяти лет, которые оказали наибольшее влияние на команды

Список возглавил центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, который с отрывом лидирует по показателям Synergy Player Impact и Net Points.

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