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В Ялтинском городском отделе ЗАГС в праздничный день проводилось торжественное вручение свидетельств о рождении супругам Александру и Марии - родителям маленького Эммануила Фадеева, Роману и Анастасии

В Ялтинском городском отделе ЗАГС в праздничный день проводилось торжественное вручение свидетельств о рождении супругам Александру и Марии - родителям маленького Эммануила Фадеева, Роману и Анастасии

В Ялтинском городском отделе ЗАГС в праздничный день проводилось торжественное вручение свидетельств о рождении супругам Александру и Марии - родителям маленького Эммануила Фадеева, Роману и Анастасии, родителям маленькой Дарьи Чернышковой.

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