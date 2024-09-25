В Ялтинском городском отделе ЗАГС в праздничный день проводилось торжественное вручение свидетельств о рождении супругам Александру и Марии - родителям маленького Эммануила Фадеева, Роману и Анастасии, родителям маленькой Дарьи Чернышковой.
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