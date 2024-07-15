В ЕС запланировать сорвать «пропагандистское шоу» Орбана

Главы МИД Евросоюза намерены провести свой саммит в августе, чтобы сорвать мероприятие по иностранным делам, которое планировал провести премьер-министр Виктор Орбан в Будапеште, потому что страна председательствует в Совете ЕС.
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