Учителей хотят освободить от ручной проверки домашнего задания Министерство цифрового развития России планирует решить эту проблему с помощью внедрения типовой государственной информационной системы в образовательную платформу «Моя школа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)