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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «WADA – не наша организация. Мы не то что можем не верить им – мы обязаны не верить»

Ранее газета The New York Times опубликовала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой-2024.

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