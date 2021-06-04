Наше детство было защищено Советской Властью

Любопытно, однакоДети и семьяНаше детство было защищено Советской Властью Паренек из Сан-Франциско. Сегодня, в международный день защиты детей, хочу обратиться к своему советскому детству.Вернуться к статье826НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ДемочкинВсё правильно! Детство было защищено!)))))) "7 апреля 1935 года советское правительство опубликовало закон, небывалый в истории цивилизованного мира. Этим законом провозглашалась равная со взрослыми ответственность, вплоть до смертной казни, для детей от двенадцати лет и старше за различные преступления, начиная с воровства. Тот факт, что на восемнадцатом году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей, более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике.Дмитрий МацкулякДа, такое постановление было 7 апреля 1935 года. И оно было вызвано реалиями того времени. И раз уж вы затронули эту тему, тогда уточните, пожалуйста, к скольким детям была применена смертная казнь в соответствии с данным постановлением?!АлександрЭто не правда.Смертная казнь не могла применяться и не применялась в отношении несовершеннолетних.Если не ошибаюсь,был единственный случай и тот произошёл в 1964 году.https://www.mk.ru/social/2021/03/23/rassekrechen-edinstvennyy-v-nashey-strane-smertnyy-prigovor-rebenku.html Но и дело то было исключительным. Детей казнили во многих странах,по закону,но не в СССР.АМАлиса МайскаяДа детство было защищено, только не столько советской властью, сколько родителями, семьями, которые не пялились в айфоны с утра до ночи, не торчали в соц.сетях, а занимались своими детьми, их воспитанием.ИИринаХа ,а после захвата России вами ,врагами Советской властью ,что ,родители сразу перестали защищать своих детей ? Насколько же дебильные антисоветские методички .oleg олейникТы , чудо майское , именно советской властью были защищены дети в СССР ! Пионерские лагеря за копейки , всевозможные кружки и все спортивные секции бесплатно , в школах витал и прививался дух дружбы и направленность к труду !АМАлиса МайскаяРодительское внимание и воспитание - "дебильная антисоветская методичка"? Проверьтесь у психиатра, уважаемая.АМАлиса МайскаяВы, уважаемый, всем "Ты"-каете? Вежливости Вас, очевидно, не обучили в "пионерских лагерях и всевозможных кружках и секциях за копейки", (т.е. несмотря на это все, воспитание у Вас неважное). К слову, моя внучка и в настоящее время учится в бесплатной гимназии, в бесплатной музыкальной школе, посещает кружки рисования и шитья - тоже бесплатно. При том, что воспитание ребенка не ограничивается только кружками и секциями.ГусЕнаТебя в совдепии научили хамить дамам?Елена ВелА при чём здесь какие-то методички? И так видно, именно родители, что сейчас творят? Если сидеть в интернете круглосуточно, где ж им на детей время взять? И дома - сунул ребенку планшет с "игрушками-играми" и все дела! А дети требуют постоянного внимания. С ними надо заниматься, разговаривать, воспитывать моральные устои, чувство прекрасного и .п. На кого это все спихнуть? На Государство? У нас что, театры закрыли? Книги перестали выпускать? Кстати, в моем детстве, книги были дефицит, а я читаю с трех лет. Мы ДОСТАВАЛИ, хорошие книги. Сейчас пожалуйста - можно всё что угодно, купить, скачать, найти любую информацию - было бы ЖЕЛАНИЕ.Елена ВелМолодец. Хорошо ответили.Действительно. иногда очень хорошо заметно "советское воспитание", (за копейки). Люди стали путать даже сами понятия - труд, вложенный именно родителями в детей (и он не в деньгах измеряется), с предоставляемыми Государством ВОЗМОЖНОСТЯМИ, в помощь родителям в воспитании. И у меня тоже внуки и племянники - все заняты в секциях, и бесплатных, в том числе. Тут уж каждый сам выбирает, в платные или бесплатные. Нет ничего - ТОЛЬКО платного.вячеслав рюминНичего не смущает? Прохвосты и мошенники захватили всю страну. Неужели с ними нельзя справится при наличии огромного аппарата правоохранителей, существующих на налогах нищего населения.SSergОгромный аппарат правоохранителей создан для ОХРАНЫ тех, с которыми по закону он должен разбираться. Думаете, Росгвардия создана для охраны населения России? Я вас умоляю...АлександрВы давно обнищали?Или в СССР не было преступности?АлександрРосгвардия,это те же внутренние войска,что были в СССР.oleg олейникШурик , а ты оцениваешь уровень и масштабы преступности в СССР и сейчас ?Владимир ЛомакинНедавно вооружённая толпа азеров пыталась взять штурмом отдел полиции. Где все эти многочисленные гвардии? Жене гаишника открыто угрожают убийством. Почему азера до сих пор не посажены, или хотя бы не высланы без права въезда?АлександрВполне.У меня друг в 80-х в МУРе работал.Преступности хватало.Виды преступлний несколько изменились.Сейчас всё больше экономические.АлександрНу так взяли штурмом?А то во времена СССР такие штурмы бывали успешными.Просветись https://1neurozentorro1.livejournal.com/414392.htmlВладимир ЛомакинИ где там по ссылке азера с оружием? Опять пытаешься натянуть сову на глобус.oleg олейникНазови в каком государстве нет преступности ?АлександрА тогда все были советские люди.Ну и как? Взяли азеры отдел полиции или умылись?Владимир ЛомакинНу и как? Взяли силовики азеров или умылись?АлександрВезде есть.Именно это я и говорю повсеместно.Не стоит в Россию пальцем тыкать.SSergДа нет, дорогой. Внутренние войска охраняли зеков и грузы на железной дороге в основном. Но никогда не участвовали в разгоне недовольных, потому что таких и не было в современных масштабах. А Росгвардию создали именно для охраны существующего воровского правящего Россией класса, и разгона демонстрантов. Чем они с успехом и занимаются.SSergЭтих оборзевших азеров нужно было уложить на ступенях этого отдела полиции. Так как это и делают в подобных случаях в развитых "демократических"странах, на которые Россия пытается равняться. Только пока занялись проталкиванием толерантности.АлександрВ СССР недовольных было много,но они и пикнуть боялись.Или в тюрьму или в дурку была прямая дорога.Хватало простой милиции и КГБ.А сейчас свобода.А идиотов и надо разгонять.Жаль,что с ними либеральничают.АлександрНе знаю.И ты не знаешь.SSergНедовольные были, есть и будут. Вот только все познается в сравнении.АлександрБезусловно.Что сравнивать будем?SSergхотя бы то, что в СССР не существовало понятия прожиточный минимум.АлександрПонятия может и не существовало,а явление даже очень существовало.70 руб. тогдашних это около 14 тыс.сейчас.Я уж не говорю про тогдашние деревенские пенсии.SSergТак если тогда было трудно выживать на 70 руб., то сейчас на 14 тыс. прожить почти невозможно. Что изменилось для простых людей? Да они стали жить хуже. А к деревенским пенсиям было крепкое дворовое хозяйство у крестьян, у которых руки были "не из жопы". И свиней держали и коров, без мяса и молока не сидели. О птице я уж и не говорю. Так что не надо тут говорить о деревенской бедности. Кто детей нарожал, те в достатке старость и встречали. А кто своих детей настраивал убегать из деревни, те нищенское существование на старости лет и получили.АлександрПочему это невозможно? При том,что цены сейчас на большинство продуктов,одежду,обувь заметно ниже,чем при Брежневе? Крепкое дворовое хозяйство и сейчас иметь никому не заказано.Вот только сил оно много отбирает.Не всякому пенсионеру по плечу.А молодёжь уже в 60-х после 8-летки ехала учиться в город,больше-то негде было,и далеко не все возвращались,сравнив свою городскую жизнь с деревенской. и понятие "неперспективная деревня" в документах КПСС в 1960 году появилось.SSergИнтересно, как это Вы выяснили, что при Брежневе цены на продукты были по отношению к доходам выше, чем сейчас? вы не забывайте о деноминации 90-х, когда тысячу приравняли к рублю. Сейчас пакет молока стоит на брежневские деньги 63 тысячи. Что во время Брежнева можно было купить на такие деньги? Да все, что угодно из недвижимости и движимости. А сейчас- пакет молока, литр которого при Брежневе стоил 7 копеек, насколько помню, или около того. Так что не надо лукавить с сравнением цен. Тогда шутили, что лимонад стоит дороже бензина. Пол литра лимонада стоил 12 коп., а литр бензина- 7 коп. И доллар стоил 97 коп., но, конечно тогда их купить было невозможно, вернее возможно, но подсудно. Да мне и сейчас их не на что покупать. Это только Дерипаске и ему подобным, разворовывающим Россию, жить вольготно.АлександрА это очень просто.Я взял для себе коэффициент 200(можно любой) и делю нынешние цены на него.И смотрю,сколько стоили те же продукты тогда и сейчас.Т.е 14 тыс.сейчас,это 70 руб.при Брежневе.При этом яйца в магазине тогда от 90 коп,а сейчас 30-45 коп. на те деньги.Всё очень наглядно.Литр бензина в 1982 году стоил 30 и 40 коп. А сейчас,на брежневские деньги только 20-25 коп.И что за бред про молоко вы написали.Сейчас пакет молока на брежневские стоит 20-30 коп.А тогда стоил 36 коп,а стерилизованного более 40 коп.Разливное стоило 28 коп. И правда,доллар купить было невозможно официально,а не официально он стоил много дороже официального курса.ГусЕнаЧикатило рыдает ...ГусЕнаРасскажи это венграм, ДурачокГусЕнаА че не уложил?. Диванный пердун-воякаЕлена ВелА Вы оцениваете последствия 90-х, после развала СССР?Елена ВелНу так пыталась или взяли? это всё таки разные вещи. И хватит уже Росгвардию принижать. Когда что случается все бегут куда? К тем, кого вечно ругают и клеймят - врачи, полиция, та же Росгвардия.... Лицемеры.Елена ВелДа нет, дорогой,Они не разгоняли недовольных, потому что попробуй-ка- в СССР быть этим недовольным. Тут же стал бы зеком. А сейчас все распустились донельзя. Обнаглели вконец. Каждый мнит себя бог знает кем. У всех теперь одна мораль - Я - "Личность" , что хочу, то и делаю! Воровская власть России? А в советское время прям все были честные, белые и пушистые? И не было наверное, ни элитных партработников всех мастей, торгашей-спекулянтов, жуликов класса пониже? Не было, да? Не хотите помнить?Елена ВелПрямо с языка сняли. Точно.Елена ВелРоссия как раз,ни на кого равняться не пытается. Именно поэтому она всей "продвинутой и свободной" Европе как кость в горле. Когда была под пятой у США, все ей были довольны. А когда наша власть, всеми ругаемая, её из этого состояния вывела, и появились эти наши продажные "сограждане", коих мне совсем не жаль и в расход пустить. Пора им всем уже и к вышеупомянутым зекам.ООолег олейникРазвал СССР явился трагедией мирового масштаба , когда установилось унизительное господство США над всем миром , не терпящих ни какого-либо возражения против своих грубых деяний ! Кроме того , СССР потерял значительную часть своих территорий , населения и промышленности ! Наше государство было предано и продано такими , как Калугин , Шеварнадзе , Горбачёв , Козырев и многими другими . Не было тогда сильного , хризматичного лидера способного защитить государство , что сказалось на упадке , как самой страны так и населения ! Вытаскивать из болота без жёсткой руки Сталина очень тяжко , но смогли !ООолег олейникРазвал СССР явился трагедией мирового масштаба , когда установилось унизительное господство США над всем миром , не терпящих ни какого-либо возражения против своих грубых деяний ! Кроме того , СССР потерял значительную часть своих территорий , населения и промышленности ! Наше государство было предано и продано такими , как Калугин , Шеварнадзе , Горбачёв , Козырев и многими другими . Не было тогда сильного , хризматичного лидера способного защитить государство , что сказалось на упадке , как самой страны так и населения ! Вытаскивать из болота без жёсткой руки Сталина очень тяжко , но смогли !Елена ВелВот именно поэтому не понимаю,наших "сограждан", которые это забыли. А точнее - и признавать не желают.SSergНаивная Леночка. Да Вами и вам подобными сейчас и управляют правительство, Дума и сенаторы с двойным и тройным гражданством. И пока вам засирают мозги ура- патриотическими лозунгами, их жены живут, лечатся и рожают в Европе, т.к. наша "лучшая в мире" медицина- это для таких лопоухих наивняков, как Вы. Дети их тоже учатся за границей, а не в наших "передовых" ВУЗах, и не горят желанием применять свои глубокие знания на своей исторической Родине, где их папаши и мамаши, усмехаясь, в высоких трибун учат нас патриотизму, в который сами не верят.SSergДа мы то помним, вот только такого разгула жулья ТАКОГО уровня, как сейчас, в СССР не было. Не было НИ У КОГО из чиновников СССР, а тем более у служащих МВД и КГБ миллиардов долларов в мешках в подвалах. И если бы Андропова не застрелили, он бы за несколько лет навел бы порядок в СССР. А насчет торгашей-спекулянтов (ныне уважаемых бизнесменов) и остальных всех мастей- вам об этом ваша бабушка рассказывала?SSergГусена, когда же ты аватарку сменишь на менее пропитую?SSergГусена, что по предложению после каждого стопарика? Или туго доходит, что приходится вдогонку добавлять? А может в голове уже только одно предложение и может формироваться?ГусЕнаКраткость-сестра таланта...ГусЕнаСтопарик -это твой сын или дочь?:))) Старческое слабоумие ? Что сказать-то хотел, Старье?ГусЕнаА на твою рожу посмотрим? Педрило всегда оскорбляет женщин:)))Елена ВелЛично мной никто не управляет. Это во-первых. Я никогда не стремилась и не стремлюсь жить (лечиться, учиться) за границей. И мне по барабану, где-кто живет и лечится. Я вижу суть. СССР - продали, загубили всё. Экономику, политику, армию, моральные ценности А сейчас всё восстанавливается. Для меня ЭТО показатель. Остальное бла-бла-бла.Елена ВелА при чем здесь бабушка? Она мне много чего рассказывала. Она была 1905 года рождения. Вот и представьте. Но я и сама не глупая и прожила полвека. Прекрасно понимаю, что и "бандиты" 90-х, потом стали "уважаемыми" людьми. И даже во власти сидят. Есть и такие. Мне есть с чем сравнивать.Но я вижу и перемены. В лучшую сторону. А что теперь СССР вспоминать? Его уже не будет. Да и вообще, каждому времени - свои люди. Для меня главное - чтобы мы людьми оставались, а не спорили друг с другом до изнеможения, отстаивая какие-то лично свои "идеалы". Мы все разные. И жизнь у всех разная. Скажу банальность, но фраза "лишь бы не было войны" всё таки актуальна всегда.SSergДа вы, оказывается, до сих пор не поняли, что Россия продолжает разворовываться чинушами, скрывающимися за патриотическими лозунгами. Что сейчас восстанавливается? Нефте и газодобывающая и перерабатывающая промышленность? Что еще? Может, у нас появились качественные отечественные автомобили? Не путайте с иномарками, выпущенными в России. Здесь труд наших рабочих используется по китайскому принципу. Такой же низкооплачиваемый. Или может бытовая техника, или вычислительная? Где чубайсовские нанотехнологии, где российская, медведевская "силиконовая долина"? Если я озвучу свое на этот счет мнение, припаяют ранение психики "легкоранимых". Так что пока ура-патриотическое бла- бла- бла как раз то у Вас.SSergА насчет "лишь бы не было войны"... Так поищите выступление нашего "супер-военного" министра обороны, который дня не прослужил в ВС, где он докладывает о недокомплекте военных летчиков и какое количество законсервированных истребителей, на которых НЕКОМУ летать. И о разгуле коррупции в частях, когда годовые премиальные офицерам отданы на откуп недобросовестным командирам частей и их приближенным. В СССР каждый офицер знал, что если к нему у командира в году нет претензий, то он получит "тринадцатую" зарплату в размере 3 окладов. И НИКАКИХ манипуляций командир с ней произвести не мог. Так как сэкономленные средства за счет нерадивых подчиненных возвращались в бюджет, а не как сейчас перераспределяются командиру. Хотя за что? За то, что он с офицерами в течение года не работает? Поэтому, сейчас и идет увольнение офицеров из ВС. А то, что вам пыль в глаза пускают Сирией и бряцанием ракетами, так в Сирии сколько летчиков находится? Их даже на охрану Москвы не хватит.SSergА ты еще себя с таким фейсом женщиной считаешь??? Ха-ха- ха.SSergЯ то может и старье, да вот твоя то рожа постарее моей смотрится.Елена Вело чём я и говорила выше. Вы всё видите именно в том свете, какой вам хочется. Мне пыль не пускают. Я сужу даже по развитию своего города. Да и вообще по стране, у меня тоже знаете ли не только ТВ источник информации.ГусЕнаСовецкое образование и мать-шлюха научили тебя, Пидора-педофила, хамить успешным дамам:))) Нищеброд Помойкин с женой-Свиньей и детьми-дебилами:)))ГусЕнаНу покажи-сравним. :)) Слабо? А епальник своей свинообразной жаны покажешь? А рожу ублюдков?Елена ВелЯ долгое время работала в военкомате. И знаю много военных. Всех частей. Не Вам мне рассказывать что было, и что стало с нашей армией. Вы забыли про Афган и Чечню? Тогда было страшно ребят в армию отправлять. А сейчас - сами хотят. И про офицеров мне не пишите. Я сама много чего знаю.ГусЕнаА я думала, что Женщина-это возможность рожать детей. А это оказывается понравиться такому Уепку с вялым членом, как ты....Да, власть ведь с Луны к нам пришла...А не такие Уроды как ты " из народа::))) Сам -то, небось, обьедал солдат. А теперь не у кормушки...SSergМожет из военкомата армию видно не в том ракурсе? Я сам прослужил 18 календарей, как раз в то время, когда Ельцин по приказу Госдепа армию сокращал. Так что мне вы тоже про армию не рассказывайте. И давайте останемся каждый при своем мнении. Вы меня не переубедите, а я вас. Тем более, что у меня сын и сейчас служит, и далеко не рядовым.SSergА точнее можно? Что конкретно развивается в вашем городе? Открываются предприятия, нет безработных, бабушки не стоят с протянутой рукой у супермаркетов? Не роются в определенный час в ящиках с просрочкой? Что меняется?Елена ВелВсего Вами перечисленного в нашем городе нет. Да и других, близлежащих нам, тоже не наблюдается. Безработные есть везде. и причины у всех свои лично. У нас предложений работы полно. Только лентяй не может найти. Бабушки не стоят Уже давно не стоят. Даже у храмов никто не сидит. Копаются в просрочке не нищие, а скупые. Я лично знаю, кто стоит у нашего супермаркета. Им так проще. Хотя у них в семье две машины, иномарки, у всех смартфоны и айфоны, и в квартире, нищеты не наблюдается. У нас в большинстве дворах даже по городу дорожки асфальтировали, не говоря уж о федеральной трассе. И продолжают расширять дороги. Все предприятия у нас работают. В соседнем дворе построили новый детский сад. Строятся новые жилые массивы, вообще как грибы. У меня сын автокрановщик - работы полно. Квартиры раскупаются быстро. Еще перечислять? Места тут не хватит. Не надо тут панику наводить. Страна огромная, каждый регион живет по своему. Спорить не стану, есть, где и по-другому. А вот врать, что Россия загибается - отвратительная ЛОЖЬ. В Славянской доктрине выложу сейчас статью - Конец рабству. Прочтите, для интереса. Надоели, вы, тупоумные, со своей идеологией прозападной.ГусЕнаНу, если ты роешься в просрочке-это твои личные девиации. :))) Отсюда и недовольство.И злоба.ГусЕнаХаха, 18 дней он прослужил....Коммисовали по дурке, очевидно.Елена ВелЯ не глупая, и, естественно, на армию смотрю не только из ракурса военкомата. Конечно будем каждый при своем мнении. Это даже нормально. У всех свой личный опыт, окружение, и т.п. Переубеждать, хоть кого бы то ни было, по любому вопросу, дело безнадежно глупое. Диалоги, в моем понимании, лишь для того, чтобы узнать, что думают другие и попытаться понять их логику.Владимир ЛомакинЧто значит "пытались или взяли"? Вы в своём уме??? Ещё не хватало, чтобы взяли? Вы бредите. Их должны были как минимум арестовать. Вооружённые бандиты открыто нападают на сотрудников полиции, а власть делает вид, что всё в порядке. И не надо изображать из себя защитницу Росгвардии. Росгвардия тут именно на моей стороне. Им противно видеть трусливое поведение их начальства, не дающего приказ на захват отморозков. Именно это приведёт к недовольству в рядах самой Росгвардии, бездействие и трусость начальства.ЛЛавровДля улучшения положения человека труда нашему обществу нужен ни один президент, а как минимум много президентов по всем направлениям, думаю, ели бы было 10 президентов, то количество продуктов с замороженными ценами выросло бы в 10раз, а так только имеем масло растительное и сахарЛЛавровА представьте себе, что нет Росгвардии, думаю, бардака было бы еще больше, т.к много развелось противников власти, которые могут спровоцировать взрослое население к выступлению против власти и, как известно, не только взрослое, но могут поднять и детей, которых необходимо защитить и этим подчеркивается необходимость РосгвардииАлександрСовершенно верно.VBvladimir bedarevХорошо нам жилось в СССР, но не всем, но всё равно лучше, сейчас.Елена Мамоновакаждому человеку его детство ярче и интереснейoleg олейникНо бывает , что многие с содроганием вспоминают своё детство по разным причинам !Валерий СилкинОпять гэбисты, сводя на личности, уводят от темы... ! Вопросы просты и их всего два: 1. Детство было защищено Советской Властью? - ИМХО ДА! 2.Защищает ли современная капиталистическая власть детей?" - ИМХО НЕТ! Так ваше мнение ДА или НЕТ?avershin1947mailru АвершинНу предложите своё мнение.ГусЕнаДай подзатыльник чужому ребенку..Посмотрим.Елена ВелНе бывает однозначных вопросов и ответов. Они все будут на основе личного опыта. И не существующая или бывшая власть будет иметь в нём решающую роль.Комментировать
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