Лидер правящей партии Грузии отказался встречаться с политиками из США

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встречаться с американскими политиками и чиновниками до прекращения финансового шантажа, 1 октября говорится в опубликованном заявлении Иванишвили.
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