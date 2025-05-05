Сняты ограничения с аэропорта в Надыме

Аэропорт Надым возобновил прием и вылет самолетов в 12:21 по местному времени. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – отмечается в сообщении Росавиации.