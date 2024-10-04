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Несекретные материалы

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Как йеменские хуситы изменили характер международного судоходства

Как йеменские хуситы изменили характер международного судоходства

По прошествии года после начала кризиса в Красном море мы несколько отвлеклись от тех событий по причине снижения террористической активности в регионе и из-за того, что предполагаемые риски оказались в определённой мере завышенными.

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