Гендиректором «Читай-город — Буквоед» назначен экс-глава «Российского учебника»

Гендиректором ключевых юрлиц книжной сети «Читай-город — Буквоед» — ООО «Читай-город», ООО «Буквоед», ООО «Новый книжный М» и АО «АСТ» (владеет 100% ООО «Буквоед» и ООО «Новый книжный М») — назначен Александр Брычкин, пишут «Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».
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