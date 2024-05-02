Житель Тверской области нарушил правила охоты на гусей

49-летний местный житель Красного Холма Тверской области стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение оружия и административного после нарушения правил охоты на белолобых гусей в деревне Терешково.
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