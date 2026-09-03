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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Крак о будущем Алонсо: «Астон Мартин» уверен, что найдет решение, устраивающее всех. Надеюсь, Фернандо не завершит карьеру»

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак ответил, планирует ли команда объявить на Гран-при Италии о продлении контракта с Фернандо Алонсо .

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