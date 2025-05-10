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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Датчане освистали гимн США после игры ЧМ по хоккею. Ранее Трамп называл Данию «плохим союзником» и заявлял, что Гренландия должна стать частью США

Матч группового раунда проходил в датском городе Хернинг. США одержали победу над Данией со счетом 5:0.

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