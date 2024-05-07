Политнавигатор Удары по Крымскому мосту не несут никакого практического значения, и являются для Украины бестолковым расходом дефицитных ракет.
Разрушить Крымский мост накануне 9 мая – идея Запада, – азербайджанский аналитик
Комментарии
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лл
лина любимцева
САМИ ничего не создают значимого, а если кто-то это сделал, то их просто плющит от зависти, злобы и ненависть. Как чертей от ладана.
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14 час.
Natalija Osminina
Макрон работает на Вашингтон и Лондон (как и Зеленский). На второго хозяина вынужденно, потому что сам хоче править Европой. А Вашингтон требует от Макрона провоцировать Россию на нападение на НАТО, и на территории Украины, и желательно на удары по Европейским военным базам. Потому что демократы приняли решение угрохать Европу и объявить виновником Путина.
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11 час.
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