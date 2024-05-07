Разрушить Крымский мост накануне 9 мая – идея Запада, – азербайджанский аналитик

САМИ ничего не создают значимого, а если кто-то это сделал, то их просто плющит от зависти, злобы и ненависть. Как чертей от ладана.

Natalija Osminina

Макрон работает на Вашингтон и Лондон (как и Зеленский). На второго хозяина вынужденно, потому что сам хоче править Европой. А Вашингтон требует от Макрона провоцировать Россию на нападение на НАТО, и на территории Украины, и желательно на удары по Европейским военным базам. Потому что демократы приняли решение угрохать Европу и объявить виновником Путина.