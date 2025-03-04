Российские дроны разнесли «Абрамсы» в пух и прах. Вот как беспилотники стали самым опасным оружием на Украине

Почти две трети танков Abrams, переданных США Украине, выведены из строя, пишет NYT. Как рассказали изданию украинские чиновники, 19 из 31 танка были подбиты, уничтожены или захвачены российскими военными.
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