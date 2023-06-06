Fox News: в США назвали самую большую угрозу для страны

Предприниматель из США Вивек Рамасвами, который заявил, что выдвигается кандидатом в президенты, отметил, что считает необходимым разъединить союз России и Китая, потому что он представляет военную угрозу для Соединенных Штатов, передает Fox News.
Предприниматель из США Вивек Рамасвами, который заявил, что выдвигается кандидатом в президенты, отметил, что считает необходимым разъединить союз России и Китая, потому что он представляет военную угрозу для Соединенных Штатов, передает Fox News.
Свежие комментарии