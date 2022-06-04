«Не все так просто»: Военный эксперт Кнутов рассказал, как Россия берет ВСУ в Авдеевке в огневое кольцо

Глава Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что с освобождением Авдеевки не все так легко, ведь там находится коксохимический комбинат, рядом с которым расположены реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия.
Глава Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что с освобождением Авдеевки не все так легко, ведь там находится коксохимический комбинат, рядом с которым расположены реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия.
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