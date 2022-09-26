Отдыхающим в России стоит опасаться тошноты и диареи, а в Турции – диких кошек

По данным Страхового Дома ВСК самой распространенной причиной обращений к врачам во время летнего отдыха в этом году стала диарея и тошнота, с данным симптомом связаны 25% обращений по полисам страхования путешествующих.
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