Финляндия в долговой яме: расплата за милитаризацию и разрыв торговых отношений с Россией

Государственный долг Финляндии впервые в истории перевалил за 200 миллиардов евро. По данным Государственного казначейства, на конец августа 2026 года общая сумма задолженности достигла 201,53 миллиарда.
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