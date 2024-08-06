ООН заподозрила своих сотрудников в причастности к атаке на Израиль 7 октября

ООН уволила 9 сотрудников БАПОР из-за причастности к атаке на Израиль 7 октября ООН уволила девять сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений в их причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.