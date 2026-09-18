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В Германии захотели запустить "Северный поток"

В Германии захотели запустить "Северный поток"

ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer Партия "Альтернатива для Германии" хочет возобновить работу трубопровода "Северный поток" и считает ненужным строительство терминалов для приема сжиженного природного газа.

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Leonid PlиGin

Немцы нуждаются не в дешёвом газе, а в бесплатном, иначе они не стали бы провоцировать Украину на войну с Россией. Вспомните, с чего началось СВО. Зеленскому сказали, что Украину не примут в НАТО без Донбасса, потому что Западу нужны угольные месторождения, находящиеся в Донецкой области. Зеленский повёл армию завоёвывать Донбасс и убивать его жителей. Россия просто обязана была начать СВО.