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На Дону власти озаботились организацией медпомощи в отдаленных районах

На Дону власти озаботились организацией медпомощи в отдаленных районах

Вопросы организации специализированной медпомощи жителям северных районов Ростовской области обсудили власти региона с представителями медицинского сообщества на выездном совещании в Миллерово, сообщает 1 февраля пресс-служба обладминистрации.

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