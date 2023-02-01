На Дону власти озаботились организацией медпомощи в отдаленных районах

Вопросы организации специализированной медпомощи жителям северных районов Ростовской области обсудили власти региона с представителями медицинского сообщества на выездном совещании в Миллерово, сообщает 1 февраля пресс-служба обладминистрации.
Вопросы организации специализированной медпомощи жителям северных районов Ростовской области обсудили власти региона с представителями медицинского сообщества на выездном совещании в Миллерово, сообщает 1 февраля пресс-служба обладминистрации.
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