Александр Поликарпов: «РЖД формируют общий вектор развития отрасли!»

Сооснователь и управляющий партнёр ROLLINGSTOCK Agency рассказал Vgudok, что за последние четыре года экономика России и её транспортная система пережили несколько острых кризисов, которые существенно изменили географию перевозок и определили новые вызовы.
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