За поджог автомобилей с буквой Z омич Антон Смольянинов проведет 15 лет в колонии строгого режима. Первые пять лет он пробудет в тюрьме.
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За поджог автомобилей с буквой Z омич Антон Смольянинов проведет 15 лет в колонии строгого режима. Первые пять лет он пробудет в тюрьме.