Dogecoin (DOGE) зафиксировал первый за неделю чистый приток капитала

Цена Dogecoin увеличилась на 27% в течение последнего месяца, что сделало его лидером среди мемкоинов Одним из важных показателей для оценки прибыльности Dogecoin является соотношение рыночной и реализованной стоимости (MVRV).
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