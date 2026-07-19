Крупнейший российский маркетплейс повысил комиссию для иностранных продавцов

С 22 июля 2026 года «Вайлдберриз» повысит комиссию для китайских продавцов. Решение направлено на создание условий для добросовестной конкуренции и сделает работу с площадкой более выгодной для российских товаропроизводителей.
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