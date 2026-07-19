ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

Крупнейший российский маркетплейс повысил комиссию для иностранных продавцов

Крупнейший российский маркетплейс повысил комиссию для иностранных продавцов

С 22 июля 2026 года «Вайлдберриз» повысит комиссию для китайских продавцов. Решение направлено на создание условий для добросовестной конкуренции и сделает работу с площадкой более выгодной для российских товаропроизводителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии